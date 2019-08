Liliana Santos arrasa durante férias no Algarve

Os dias quentes vieram para ficar e Liliana Santos, de 38 anos, não dispensa os seus habituais rituais de verão.Adepta de altas temperaturas, a atriz da SIC faz de tudo para manter o seu bronze invejável e tem aproveitado as férias para descansar nas suas praias de eleição, no sul do País.Liliana tem deslumbrado nos areais da costa algarvia com as suas curvas sedutoras e mostra que mantém uma silhueta de sonho com as suas rotinas de treinos.Nas redes sociais, a artista tem partilhado diversas imagens nas quais surge com biquínis reduzidos e mostra porque é considerada uma das mulheres mais sexy de Portugal.Recorde-se que Liliana continua solteira depois de ter terminado o relacionamento com o empresário Kiko Campos Costa, em 2018, e é uma das mulheres mais cobiçadas do momento.