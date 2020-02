Liliana Santos exibe curvas sedutoras aos 39 anos

Aos 39 anos, Liliana Santos continua a ser considerada um dos rostos mais sensuais da televisão portuguesa. A atriz aproveitou uma pausa no trabalho para viajar para o calor, um dos seus maiores prazeres, e não deixou margens para dúvidas quanto à sua boa forma física com as imagens que partilhou nas redes sociais.No entanto, a atriz de ‘Nazaré’, SIC, deixa claro que o corpo que exibe é fruto de muito trabalho. Tanto que durante as férias também foi ao ginásio, conforme mostrou em alguns vídeos divulgados.Recentemente, a artista revelou alguns cuidados dos quais não prescinde. "É treinar, beber água e ter uma alimentação saudável. Eu sempre fiz muito desporto, desde pequenina, e nunca parei, por isso é que ainda estou com este corpo."Quando chegou ao paraíso das Caraíbas, mostrou-se radiante no Instagram. "Feliz. É como me sinto de férias no calor! Adoro viajar, adoro conhecer cidades, conhecer a Europa e mesmo explorar o nosso país, mas quem me conhece sabe que para mim férias são sinónimo de calor. É quando consigo verdadeiramente descontrair e recuperar energias".No plano pessoal, Liliana Santos também vive uma fase feliz, depois de ter assumido a relação com o empresário Gainho Rosa.