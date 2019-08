Liliana Santos passa férias de luxo no Algarve

01:30

Hugo Alves

Com poucos dias de gravações ainda marcados em ‘Nazaré’, a próxima novela da SIC, Liliana Santos, de 38 anos, aproveita para gozar em pleno o Algarve.Rodeada dos amigos de sempre, a atriz tem feito férias de luxo na Quinta do Lago onde não faltam, como é habitual, passeios de iate e jantares em restaurantes de cinco estrelas.Mas é nos passeios de barco que Liliana Santos revela as suas curvas perfeitas, com fotografias provocadoras a bordo ou na praia, demonstrando que continua a ser uma das mulheres mais desejadas do País.Recentemente, a atriz revelou aoestar "a viver um período muito intenso, onde não faltam projetos interessantes", sem confessar, todavia, se o coração tinha voltado a bater por alguém: "Não falo desses assuntos. Mas estou feliz assim." Recorde-se que o seu último romance conhecido foi há um ano com o empresário Kiko Campos Costa.