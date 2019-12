Liliana vive momentos de pânico após o parto

Liliana Filipa, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', foi mãe há cerca de duas semanas, e apesar de o pequeno Santi Gabriel ter nascido de perfeita saúde, a jovem viveu um grande susto quando ainda estava no bloco operatório., garante o companheiro de Liliana, Daniel, em declarações à TV Mais.Segundo o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', foi o facto de Liliana ter tido duas gravidezes tão próximas [a filha Ariel tem um apenas um ano] que desencadeou o problema."O útero da Lili estava a recuperar da gravidez da Ariel e engravidou novamente. O Santi é um bebé grande e, como entre um parto e outro não houve muito tempo de recuperação, o corpo dela reagiu assim. Foi o que nos explicaram. Sabemos que, agora, está tudo bem".Apesar do susto, Liliana já se encontra em casa a recuperar e revela estar a viver momentos mágicos com a chegada de Santi.