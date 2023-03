Lima Duarte atropela motociclista

Lima Duarte

com um motociclo. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia". "A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível. Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso! Procuro sempre respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", terminou o ator.







O ator brasileiro Lima Duarte, de 92 anos, atropelou uma motociclista em São Paulo, no Brasil, na passada sexta-feira, 3 de março.A informação está a ser avançada pela publicação brasileira 'Quem' , que garante que o ator prestou auxílio à vítima e esperou até à chegada da autoridades ao local do acidente.Lima Duarte, em comunicado, explicou que esteve envolvido