Linda Evangelista diagnosticada com dois cancros em cinco anos

A modelo canadiana Linda Evangelista revelou em entrevista que, no espaço de cinco anos, foi diagnosticada duas vezes com cancro da mama. A primeira terá acontecido em 2018, a segunda em 2022.



"Optei por realizar uma mastectomia bilateral. Decidi que o cancro da mama não me ia matar", afirmou a manequim, de 58 anos. "Disse ao médico para me abrir um buraco no peito, se fosse preciso. Não queria que ficasse bonito, apenas que tirasse tudo", acrescentou Linda Evangelista, que admitiu que ainda receia voltar a sofrer de doença oncológica. "Agora vivo os meus dias como se fossem uma celebração de vida."