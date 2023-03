Lisboa homenageia fadista Carlos do Carmo com um passeio em Belém Câmara inaugura passeio com o nome do artista.

Amigos e familiares do fadista Carlos do Carmo (1939-2021) marcaram presença na inauguração do passeio que leva, desde este sábado, o nome do artista.



O Passeio Carlos do Carmo situa-se na zona ribeirinha de Belém, entre o Terreiro das Missas e o Jardim das Docas da Ponte, e ao autarca Carlos Moedas juntaram-se a mulher do cantor, Maria Judite, e filhos, Cila e Gil. O maestro António Vitorino de Almeida, os atores Sílvia Rizzo, Joaquim de Almeida e Heitor Lourenço, e os músicos Camané e João Gil também estiveram lá.

