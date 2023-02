Lisboa na moda: mais uma estrela de Hollywood a 'viver' em Portugal Há um novo 'inquilino' na cidade que é estrela de cinema mundial

Jamie Dornan com Rui Baptista

14 fev 2023 • 22:14

Depois de em 2022 ter passado por Lisboa para gravar o filme 'Heart of Stone', Jamie Dornan, o protagonista de 'As 50 Sombras de Grey', está de volta à capital. A noticia foi divulgada nas redes sociais por Rui Baptista, antigo concorrente do 'Big Brother' (2021).



"Quando vais à mercearia ao lado de casa e descobres quem é o teu novo vizinho. Obrigado, Jamie", lê-se na legenda de uma fotografia na qual o antigo concorrente posa junto do ator de Hollywood.



Mais sobre