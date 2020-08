Livro revela segredos e detalhes íntimos da vida de Meghan e Harry

Os autores referem que existem certos membros da família real que não foram corretos com a duquesa de Sussex quando chegou à família real britância, referindo-se a ela como "a dançarina de Harry" e que afirmando que Meghan já era demasiado "vivida" para o príncipe.



O casal também ficou descontente com a maneira como Meghan foi tratada pela equipa do Palácio de Buckingham, que alegavam que não confiava na ex-atriz.



O livro conta ainda que o príncipe Harry terá ficado chateado com o irmão, William, depois de este o ter aconselhado a ter calma e a conhecer melhor Meghan antes de se casar, sem depositar grande expectativa que a relação desse certo e com receio que o irmão se percepitasse na decisão.



No que respeita à relação entre Meghan Markle e Kate Middleton, ou falta dela, pode ler-se que ambas sempre tiveram pouco em comum e que Meghan sempre se sentiu pouco apoiada pela cunhada.



No livro, é ainda abordado o polémico episódio em que os duquesa de Sussex despediram a ama do pequeno Archie.



"Despediram-na a meio da sua segunda noite de trabalho. Quando se tratou de contratar outra, eles ficaram mais cautelosos. Por causa do incidente com a primeira, nenhum dos dois se sentiu confortável a dormir a noite toda sem ir ver o Archie regularmente", pode ler-se no livro.



Um novo livro sobre a relação deestá a dar que falar.A obrarevelou alguns detalhes da vida do casal. Conta que os dois ficaram imediatamente fascinados um pelo outro desde o primeiro encontro e que, com o avanço da cumplicidade, foi o filho mais novo da princesa Diana o primeiro a dizer a palavra "amo-te" à companheira.

O livro confirma ainda que a rainha Isabel II ficou "arrasada" com o anúncio da saída do casal da família real.



No entanto, a avó de Harry continua a ter uma relação especial o neto. "A Rainha deixou claro a Harry que sempre o apoiaria em qualquer coisa que ele decidisse fazer", revela uma fonte à publicação.