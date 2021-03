Ljubomir abre o coração sobre fase complicada: “Não tinha o que comer”

Ljubomir

Carolina Marques Dias

Ljubomir Stanisic tem uma história de vida pautada por episódios marcantes. Na última emissão de ‘Hell’s Kitchen’, na SIC, o chef jugoslavo abriu o coração para recordar que viveu tempos difíceis quando, em 1997, fugiu do seu país e se mudou para Portugal. "Dormi num banco de jardim. Cheguei ao vosso país e dormi num jardim. Durante semanas não tinha pão para comer", contou. Apesar do começo difícil, Ljubomir tornou-se um conceituado cozinheiro. "Cheguei onde cheguei pelo trabalho", afirmou.Recorde-se de que Ljubomir Stanisic revelou em entrevista a Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’, uma vida dramática e que esfaqueou o pai para proteger a mãe. "Espetei-lhe uma faca quando tinha 11 anos, porque pôs a minha mãe em coma com porrada", disse, apesar de garantir que já fez as pazes com o pai. "Toda a vida levei isto pelo lado negativo. Hoje, tenho uma grande paixão e respeito por ele." Na mesma entrevista, recordou que com 14 anos teve de ir lutar para guerra. Tempos difíceis que o chef não esquece.Mónica Franco é a mulher que roubou o coração ao temido chef. Os dois estão juntos há mais de 10 anos e Ljubomir Stanisic mostra-se cada vez mais apaixonado. A nova aposta da SIC chegou a revelar, inclusive, que a jornalista foi a responsável por se ter salvado dos maus caminhos.Jennifer, uma das concorrentes do ‘Hell’s Kitchen’, confessa que está afastada dos filhos depois de descobrir que tinha cancro. "Tive de levá-los para Cabo Verde e há um ano e meio que estou separada dos meus filhos e sinto muitas saudades", contou.