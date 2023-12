Ljubomir admite jé ter tido uma "experiência bissexual"

01:30

Vanessa Fidalgo

Ljubomir Stanisic marcou presença no programa ‘As Três da Manhã’, da Rádio Renascença, e acabou por revelar que já teve uma experiência bissexual, mas que "não resultou".A declaração surgiu em resposta a uma provocação de Inês Lopes Gonçalves, uma das anfitriãs: "Tens o hábito - e há fotos que o documentam - de dar beijos na boca aos teus amigos e amigas. O que é que achas que vem mais cedo: uma estrela Michelin ou um herpes?".O chef não hesitou: "Estrela Michelin já tenho. Herpes, o meu corpo recusa-o, não me lembro alguma vez ter tido herpes. Mas posso explicar porque dou beijos na boca a muitos meus amigos e minhas amigas: primeiro, pessoas que eu amo beijo na boca; segundo, desde que Maria Vieira se queixa de homens darem beijos na boca, faço de propósito."O polémico chef não ficou por aqui: "Sou muito amigo de gays, sou muito amigo de seres humanos e beijo quem me apetece, seja na boca, seja na cara. Tenho a minha sexualidade tão bem resolvida... aos 18 anos experimentei ser bissexual, mas não resultou, sou hétero a 100%. Irritar os outros a dar beijos na boca é tão bom."