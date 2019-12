Ljubomir ameaça dono de restaurante com chapadas

Ljubomir Stanisic regressou para apresentar uma nova edição de 'Pesadelo na Cozinha', que já está a causar polémica.Segundo a 'TVGuia', o proprietário do restaurante, 'Sol Canas', que participou no formato, revelou que foi ameaçado pelo chef e a cozinheira chorou numa conversa com Ljubomir., disse., começou por contar Paulo Firmo, acrescentando, no entanto, que, apesar dos sinais de agressividade que sentiu por parte de Ljubomir, que lhe chegou a oferecer chapadas, tem uma boa opinião sobre ele.Apesar do clima de tensão, já habitual nas emissões do 'Pesadelo na Cozinha', o proprietário acaba por mostrar consideração por Ljubomir:, garantiuOs espectadores vão poder ver este episódio já no próximo domingo, dia 8 de dezembro.