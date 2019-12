Ljubomir arrasa Diana Chaves

12:41

O chef Ljubomir Stanisic regressou no último domingo aos ecrãs da TVI com o programa 'Pesadelo na Cozinha' e esmagou a concorrência.Um programa que veio mexer na guerra de audiências, que andava morna, com a SIC a ganhar dia após dia, com larga vantagem aos rivais.Com a ajuda do polémico chef jugoslavo, a TVI não venceu o dia mas ficou praticamente em pé de igualdade com a estação de Paço D'Arcos.