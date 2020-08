Ljubomir deixa TVI após 'guerra' com nova diretora da estação Cristina Ferreira: "Azeiteira"

Ljubomir Stanisic vai deixar a TVI e mudar-se para a SIC. A nova transferência está a captar as atenções. O chef jugoslavo vai despedir-se do 'Pesadelo na Cozinha', um dos programas de sucesso da estação de Queluz. Uma decisão que acontece após Cristina Ferreira regressar ao canal como accionista e diretora de programas.Recorde-se que Ljubomir e a apresentadora protagonizaram uma 'guerra' quando o famoso cozinheiro lhe atirou uma 'farpa' e mostrou uma alegada inveja da fortuna da ex-estrela da SIC.Na altura, a polémica alegava que Ljubomir teria chamado Cristina de 'azeiteira'.Em conversa com Paulo Salvador, da TVI, o chef admitiu que voltou a fazer televisão porque lhe deram uma casa com piscina, uma condição que para ele era o 'preço a pagar' para o terem de volta na estação de Queluz., chegou a dizer., disse, sobre ter aceite gravar a terceira temporada do programa de culinária. Na altura, a declaração foi entendida como um 'ataque' a Cristina Ferreira.O 'recado' surgiu depois de Cristina Ferreira ter chegado a falar com o chef quando ela era diretora de programas não informativos da TVI, e ganhava muito mais que ele.Na altura, a estrela de 'Pesadelo na Cozinha' terá exigido receber o mesmo que pagavam a Cristina Ferreira para voltar a fazer o programa dos domingos à noite.De chegada à SIC, Ljubomir mostra-se satisfeito e confiante no futuro nesta nova etapa profissional.