Ljubomir emocionado com história de concorrente de 'Hells Kitchen': "Entrei no mundo das drogas e perdi tudo"

Sou um duro com um coração mole! Emocionei-me várias vezes".

A estreia do programa 'Hell's Kitchen', da SIC, este domingo, ficou marcada pela história comovente de um dos concorrentes, Diogo, de 36 anos.Durante a primeira prova do desafio, Diogo mostrou-se nervoso e incapaz de cumprir o que estava estipulado. Ljubomir Stanisic quis saber o que se passava."Já estou há algum tempo sem estar na cozinha, chef", justificou Diogo, acabando por avançar com os motivos. "", disse emocionado.Agora, está disposto a seguir em frente e viu no programa da SIC um alento.".Ljbubomir ficou emocionado e atirou: ". O chef assegurou ainda que lhe dará "" para sair desta situação difícil.Na apresentação do novo formato da SIC, Ljubomir já tinha dito deixado escapar que a emoção ia estar presente no programa. "