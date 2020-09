Ljubomir goza com Cristina e aumenta picardia

Ljubomir Stanisic está a dar luta a Cristina Ferreira. Depois de ter deixado a TVI no início do mês, assim que a nova diretora de ficção e entretenimento chegou ao canal, o chef jugoslavo promete agitar as audiências com o seu novo programa na SIC. Mas o que está a surpreender agora os seguidores de Ljubo, como é conhecido, é a sátira que tem feito nas redes sociais à estrela de Queluz de Baixo.









Em jeito de brincadeira, o cozinheiro recriou duas fotografias divulgadas por Cristina Ferreira. Numa delas, a apresentadora surge super produzida, a bordo de um carro descapotável. Na legenda, escreveu: “Hoje acordei feliz”. Atento, Ljubo viu ali uma oportunidade irresistível de gozo. Por isso, deixou-se fotografar, mas ao volante de um trator e também escreveu: “Hoje acordei feliz”.

Mas não se ficou por aqui. Numa alusão ao cabelo arranjado de Cristina, Ljubomir Stanisic colocou um conjunto de algas na cabeça. “Cabelo e carros prontos para a festa”.





Os seguidores apressaram-se a reagir, sendo que um deles perguntou diretamente se se tratava de uma sátira a Cristina. “Piada sim, mas na boa”.





No passado, o chef já tinha gerado polémica com uma frase proferida numa entrevista quando falava sobre ordenados no pequeno ecrã. “Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras, azeiteiros, e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu”. Na altura, o ‘recado’ foi atribuído a Cristina Ferreira, que ganhava mais do que ele.

Ao serviço da SIC, Ljubomir Stanisic prepara-se para abraçar novos desafios, entre eles a condução do programa ‘Hell’s Kitchen’, que deverá estrear em outubro. Um formato cuja versão original é conduzida pelo polémico chef Gordon Ramsay.