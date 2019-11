Ljubomir regressa à TVI antes do Natal

Felipa Garnel decidiu, está decidido. A nova juíza da direção de Programas da TVI já elegeu o programa que vai ocupar o lugar de ‘Masterchef Portugal’, de, que caminha a passos largos para o final.Contrariando todas as expectativas,regressa à antena da TVI ainda este ano com uma difícil tarefa: recuperar a liderança nas audiências.A estreia do formato que conquistou os portugueses, na primeira e segunda edições, arranca no primeiro dia de dezembro e mantém-se no ar durante dez semanas.A emissão da terceira temporada do programa estava, mas uma decisão de última hora fez alterar o ‘plano das festas’.A produção do formato encabeçado por Ljubomir Stanisic viveu os últimos dois meses numa verdadeira corrida contra o tempo para garantir os episódios encomendados pela estação de Queluz.Embora a esperança por dias melhores tenha invadido de novo os corredores da TVI, Ljubomir Stanisic já deu uma garantia à direção de Programas do canal e às restantes generalistas, que o têm assediado com propostas milionárias:O cozinheiro está "farto" do formato e expressou-o publicamente durante uma conversa com Fernando Alvim, para o programa de rádio ‘Prova Oral’, em junho:O regresso antecipado de ‘Pesadelo na Cozinha’ ao ecrã é apenas uma das novidades a ser preparadas pela TVI. O arranque de 2020 tem reservado várias surpresas, desde logo uma grande aposta na ficção nacional. ‘Vitória’ vai ser a primeira de duas tramas que prometem apaixonar os portugueses. A estreia está agendada para o início de janeiro. Seguem-se projetos assinados por Maria João Costa, autora de ‘Ouro Verde’, e Artur Ribeiro, que assinou ‘Belmonte’, atualmente em exibição.