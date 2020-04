Ljubomir revela quarentena escaldante: "Temos dado muitas" Conhecido chef explicou, de forma divertida, como mantém a intimidade com duas crianças em casa

Ljubomir revela quarentena escaldante: "Temos dado muitas"

04 abr 2020 • 16:18

Em isolamento com a mulher, Mónica Franco, e os dois filhos, Mateus, de 13 anos, e Luca, de seis, Ljubomir Stanisic contou, em conversa com Filomena Cautela no ‘5 para a Meia-Noite’, como mantém a intimidade com a companheira. De forma divertida e sem papas na língua, como é habitual, o chef de ‘Pesadelo na Cozinha’ diz que os dois combinam encontros na própria casa. "Temos dado muitas, discretamente. Geralmente, é sempre de manhã e durante o dia, nunca esperamos pela noite. Colocamos música, sempre os ensinámos a estudar assim", começa por contar, acrescentando: "Digo: ‘ Amor, vamos lavar a roupa?’, e ela diz ‘ok’. Geralmente, é sempre com almofada na boca. Tem resultado lindamente. Aqui lava-se a roupa todos os dias."



O grande amor

Há mais de dez anos ao lado de Mónica Franco, Ljubomir não tem dúvidas de que a jornalista é a mulher da sua vida. "Estou apaixonado até às orelhas, cada dia existe mais amor. Ela é a mulher da minha vida. Sem ela não seria metade do que sou hoje. Traz-me muita paz", afirma.

Mais sobre

artigos relacionados