Ljubomir revolta-se com empregado: "Odeio machistas. Não se trata mal mulheres"

A minha preocupação é grande: ou queres ouvir-me ou queres continuar a fazer a mesma mer** que estavas a fazer antes… O que eu não respeito é fazeres mer**. O senso comum é observar o que o cliente gosta ou não", disse Ljubomir durante a emissão, enquanto se dirigia a Zé Carlos.



"Já vi ontem que eras bruto com a tua mulher e essa mer** incomoda-me muito. Odeio machistas. Não se trata mal mulheres.", reforçou Ljubomir, que não conseguiu esconder que não lhe agrada esse tipo de comportamento.



O rosto da TVI teve de puxar pelo seu lado moral e acabou por conseguir os dois a superarem-se profissional e pessoalmente.



Ljubomir Stanisic é casado com Mónica Franco, por quem diz ser "apaixonado até às orelhas" e com quem garante ter "o amor mais puro do mundo" . Os dois têm um filho em comum. Ljubomir tem ainda um filho de uma relação anterior. Os dois mostram ser um casal apaixonado e Ljubomir não poupa os elogios à companheira.

Ljubomir Stanisic não resistiu a meter-se entre marido e mulher no passado episódio do programa 'Pesadelo na Cozinha' , no domingo, dia 12 de janeiro, na TVI.O chef jugoslavo rumou até Viseu onde ajudou o funcionamento do restaurante 'Casa das Francesinhas' onde o casal de proprietários, Zé Carlos e Fátima, não se entendem e acabam por prejudicar o bom funcionamento do local de trabalho.