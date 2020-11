Ljubomir revoltado com o Governo: “São centenas de bocas que ficarão por alimentar”

Ljubomir Stanisic recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para manifestar o seu desagrado com o governo português, que decretou recolher obrigatório a partir das 13 horas ao fim de semana em período de estado de emergência, e que por isso afetará a restauração.

Numa longa publicação que partilhou na sua página de Facebook, o conhecido chef não poupou nas críticas ao executivo: "Cansaço. Raiva. Frustração. Sinto isto tudo. Em março, fui uma das vozes que defendeu publicamente o encerramento dos restaurantes. Porque enfrentávamos pela primeira vez uma pandemia que não conhecíamos, não sabíamos exatamente como se propagava ou como nos poderíamos proteger. Porque a saúde e as pessoas tinham (têm) de estar primeiro. Até porque, sem elas, não existe sequer economia".

"(…) Os fins de semana são cruciais para a sobrevivência dos restaurantes. É preciso fazer alguma coisa, é certo, mas num momento em que os restaurantes serão provavelmente dos sítios onde as normas se seguem mais à risca, esta é uma medida com uma eficácia de que duvido muito e com um custo potencialmente letal para todos os que trabalham direta ou indiretamente neste sector. São cozinheiros, copeiros, ajudantes, empregados de sala, escanções, hosts, administração, equipas de comunicação, pessoal da manutenção, mas são também os fornecedores, produtores, todos aqueles cujos produtos não encontrarão forma de ser escoados. São centenas de bocas que ficarão por alimentar", acrescentou.

O chef da SIC fez ainda um apelo: "Não nos deixem para trás. Da nossa parte, o compromisso é absoluto. Só queremos sobreviver. Porque não é só da doença que se morre… Por isso, se puderem, vão comer: aos restaurantes de bairro, aos estrelados, aos nacionais, aos familiares, aos alternativos… Mas vão. Não podemos ficar de braços cruzados a ver um setor morrer. Malta da restauração, façam-se ouvir!".