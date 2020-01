Ljubomir salva casamento de empregada maltratada pelo marido

A mulher, de apenas 29 anos, revelou à TVGuia o drama que viveu:começa por contar., disse ainda Mónica, que admitiu tomar medicação todos os dias para combater a depressão que enfrenta.Além desse grande trauma que a atormenta, Mónica tem ainda conflitos com o marido que pioram o seu estado de saúde mental. A funcionária queixa-se por não se sentir valorizada., conta Mónica, que é mãe de quatro filhos., revela ainda, realçando que está sozinha na cozinha do estabelecimento, sem contar com mais nenhuma ajuda.Na emissão do programa, Ljubomir volta a estar à beira de um ataque de nervos mas consegue deixar a sua marca na vida do casal e revelar-se uma ajuda. Mónica garante que, além da ajuda que se fez sentir no restaurante, Ljubomir foi umLjubomir ajudou Mónica, que trabalhava todos os dias sem descanso, a ter folgas., afirmou Mónica, que quer conseguir preservar o casamento, além do negócio.Recorde-se que Ljubomir Stanisic tem tido algumas 'dores de cabeça' nos últimos tempos. A cadela do chef esteve desaparecida, o que causou grande preocupação. Além disso, lesionou-se no joelho e tem estado a ser acompanhado por um fisioterapeuta.