Ljubomir Stanisc faz-se ouvir na manifestação de Lisboa: "Fartos de falsas promessas"

14 nov 2020 • 20:33

Ljubomir Stanisic, que é proprietário do Restaurante Cem Maneiras, tem sido uma das vozes mais ativas contra as medidas de confinamento impostas pelo Governo, e que têm afetado e causado sérios danos ao setor da restauração.Este sábado, o conhecido chef juntou-se aos protestos na Praça do Rossio, em Lisboa, onde fez ouvir o seu descontentamento.Ljubomir Stanisic afirmou que os profissionais do setor estãoque têm recebido e uniu-se às centenas de trabalhadores do setor da restauração, hotelaria, bares e discotecas que protestaram em Lisboa.