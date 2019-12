Ljubomir Stanisic abre guerra a Cristina Ferreira

01:30

Carolina Cunha

O polémico chef voltou a aceitar o desafio da TVI para protagonizar mais uma temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’ e na grande estreia arrasou a concorrência.

Depois da vitória nas audiências de domingo, o jugoslavo decidiu colocar o ‘dedo na ferida’ e, em entrevista, incendiou a guerra entre os canais concorrentes, atacando a estrela maior da SIC, Cristina Ferreira, ao falar do seu ordenado. "Considerava-me mal pago... Ganhei mais audiência não sei em quantos anos na televisão. Foi um sucesso televisivo em Portugal. Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras... azeiteiros e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu", disse Stanisic.

Apesar de não se ter referido diretamente a Cristina Ferreira, as palavras do chef foram de encontro às críticas que já tinha feito à apresentadora no passado, quando esta ainda estava na TVI. Na altura, Ljubomir atacou diretamente a estrela, garantindo que exigia ganhar o mesmo que Cristina, que na altura levava para casa 40 mil euros por mês. Para este novo projeto, a estação de Queluz de Baixo fez-lhe a vontade e ofereceu-lhe um ordenado de 30 mil euros [por dez episódios de ‘Pesadelo na Cozinha’], com uma casa nova para poder morar no campo.