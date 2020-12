Ljubomir Stanisic ajuda jovem de 19 anos que estava desempregado e a viver na rua

Ljubomir Stanisic mostrou o lado mais solidário ao dar a conhecer a história de Leonardo Souza, um jovem de 19 anos que se viu obrigado a viver na rua, depois de perder o emprego num restaurante, devido à pandemia de Covid-19.

"Este é o Leonardo Souza. 19 anos. Até há pouco tempo, o Leonardo era ajudante num restaurante de sushi na Nazaré. Entretanto, com a crise que tem afetado a restauração, perdeu o emprego e de repente, sem ajudas nem rendimentos, viu-se obrigado a mudar para o Porto para procurar uma oportunidade. Mas a oportunidade não surgiu e o Leonardo acabou a viver na rua. Foi graças à Rita que, para além de levar roupa quente e comida ao Leonardo, tem partilhado a sua história nas redes sociais, o descobri", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou do rapaz na sua conta de Instagram.

"O Leonardo tem experiência de trabalho em hotelaria e o sonho dele é voltar a trabalhar nesta área (embora esteja disponível para trabalhar em qualquer área). Por isso, peço a quem quer que tenha uma oportunidade de trabalho para o Leonardo que contacte a Rita. Não sei se conseguimos ajudar todos os Leonardos. Mas sei que este precisa de uma oportunidade agora. Vamos lá contrariar este ano de m**** e criar algo de bom em 2020", rematou.

Em poucas horas, o apelo do chef foi partilhado nas redes sociais e o jovem acabou por receber emprego, no Woho Sushibar, no Algarve. "Empregado! O Leonardo já encontrou trabalho! Muito, muito, obrigado. Emocionado por assistir a esta corrente de solidariedade. Uma ajuda de cada vez, e juntos, vamos lá", afirmou o conhecido chefe de cozinha.

Comovidos com a história, os seguidores não hesitaram em elogiar a atitude de Ljubomir: "O chef Ljubomir é a nossa salvação", "Parabéns pelo gesto" ou "Um muito obrigada, Ljubomir".