Ljubomir Stanisic desabafa: "Um homem só não é um homem sozinho"

Depois de três semanas intensas, a tentar gerir o impacto disto tudo, nos restaurantes, na família, na vida, é tempo de desligar por uns dias", começa por escrever a estrela de 'Pesadelo na Cozinha'.



" Não parece, mas os miúdos entram de férias esta semana e no meio do caos vamos tentar encontrar um pouco de normalidade", continua, referindo-se aos filhos, Mateus, de 13 anos, e Lucas, de seis.



No entanto, o chef de cozinha promete continuar a estar presente nas redes sociais. "Vou continuar a partilhar algumas das receitas que vou fazer com a família. A todos em casa, cuidem: de vocês, dos vossos, dos vizinhos, dos amigos, dos desconhecidos", afirma.



Ljubomir Stanisic termina a publicação com uma reflexão: "Porque um homem só não é um homem sozinho. Fiquem sãos e salvos!".



Os milhares de seguidores de Ljubomir Stanisic não hesitaram em deixar várias mensagens de carinho nesta fase difícil. "És um excelente profissional", "Que tudo corra bem", "És um grande senhor", "Muita força chef", foram algumas das mensagens que se podem ler.





Recorde-se que Ljubomir Stanisic é o proprietário do restaurante '100 maneiras' em Lisboa, e já tem mostrado a preocupação que sente pela crise que o surto de coronavírus vai provocar na sua vida profissional e dos seus empregados.













Ljubomir Stanisic tem sido umas das figuras públicas que mais mostra preocupação devido ao surto de coronavírus.A sentir os efeitos da crise nos seus estabelecimentos, o chef jugoslavo, que já tem vindo a público desabafar sobre o pesadelo que se está a atravessar, partilhou um desabafo emotivo.