Ljubomir Stanisic desespera para voltar à televisão

Quando surpreendeu ao deixar a TVI para se mudar para a SIC, quebrando o contrato que tinha assinado, Ljubomir Stanisic justificou que os projetos que tinham para si eram irrecusáveis.Homem de trabalho, oSe inicialmente se falou numa versão portuguesa do ‘Hell’s Kitchen’ (’A Cozinha é um Inferno’) para combater os domingos à noite da TVI com o ‘Big Brother’, agora tudo aponta para que arranque ‘A Máscara’, ainda em outubro, apresentado por João Manzarra.Assim, Lpara voltar a surpreender os portugueses na televisão.Até lá, Ljubo, como é conhecido, vai continuar dedicado aos seus restaurantes, tentando valorizá-los, numa altura difícil para a restauração, devido à pandemia.Em agosto, na altura em que mudou de canal, mostrava-se entusiasmado com o que aí vinha. "Estão na calha novas ideias, novos projetos, que me entusiasmam muito. Gosto de ousadia, de ir mais longe em tudo o que faço na vida. Este novo passo representa tudo isso, por isso não podia estar mais satisfeito com o que aí vem", disse.Apesar de não ter falado diretamente no assunto, o chef deu a entender que não se revê no trabalho de Cristina Ferreira, e quando a apresentadora assumiu um cargo na direção na TVI, decidiu bater com a porta.