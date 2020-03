Ljubomir Stanisic encontra-se com Daniel Oliveira na SIC

", escreveu Daniel na legenda dessa mesma publicação.





O certo é que este encontro também aumenta os rumores de que os dois poderão estar a conferenciar para Ljubomir se mudar para a SIC, após o fim da última edição de 'Pesadelo na Cozinha', que deu lugar ao programa 'Dança com as Estrelas'.



"Estamos sempre interessados em ter pessoas connosco que tragam algo de novo. O que tem acontecido nos últimos tempos, é que se sente que muitas pessoas querem fazer parte da SIC, e eu acho isso natural", afirmou recentemente Daniel Oliveira à 'TV7Dias'.







Daniel Oliveira partilhou esta quarta-feira, dia 4 de março, uma fotografia onde surge ao lado de Ljubomir Stanisic, o que suscitou logo curiosidade por parte dos fãs.Foram vários os seguidores que, perante a imagem, onde Ljubomir e Daniel surgem abraçados, não resistiram a questionar o diretor de programas da SIC se tinha conseguido a transferência do chef do programa 'Pesadelo na Cozinha' para a SIC, devido ao alegado interesse do canal na estrela da TVI., questionou um seguidor.No entanto, Daniel colocou na legenda da publicação que se tratava de um encontro nas instalações da estação de Paço de Arcos, que decorreu na passada terça-feira, dia 3 de março, apenas para a entrega de prémios 'Boa Cama Boa Mesa'.