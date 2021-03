Ljubomir Stanisic esmaga Cristina Ferreira no primeiro confronto

conseguiu 21%, equanto que a TVI se ficou nos 16,2%.



As próximas noites de domingo prometem grandes surpresas, com os líderes das duas estações a lançarem vários trunfos para vencer.







A guerra no entretenimento na SIC e na TVI está ao rubro. Os dois canais têm apostado tudo para cpatar as atenções dos telespectadores e, este domingo, foi o grande duelo entre Cristina Ferreira, com o segundo episódio do programa de talentos 'All Together Now', e Ljubomir Stanisic, com a estreia de 'Hell's Kitchen'.Ainda assim, o programa mais visto do dia foi o 'Isto É Gozar com Quem Trabalha' (SIC), de Ricardo Araújo Pereira.