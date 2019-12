Ljubomir Stanisic o abismo da falência com dívida de meio milhão

Ljubomir Stanisic

12:00

Carolina Cunha

Atualmente, é considerado um dos mais prestigiados chefs a nível nacional, mas no passado Ljubomir Stanisic viveu dias de verdadeira tormenta com os seus negócios e investimentos.A falência do restaurante ‘100 Maneiras’, em Cascais, que abriu em sociedade com José Avillez, foi um enorme marco na sua carreira que ainda hoje não esquece. A sociedade com José Avillez durou apenas oito meses e, com o fim do negócio em conjunto, a amizade entre os dois vacilou.", revelou o Ljubo à data do acontecimento. Ljubomir Stanisic prosseguiu, sozinho, com o negócio, que acabou por falir em 2008. "Ele seguiu o seu caminho e eu cá fiquei com o meu 100 Maneiras."Com o restaurante vazio e sem clientes, a vida pôs à prova Ljubo, que confessa que perdeu praticamente todos os amigos após a falência. "Perdi 90% dos amigos. Quando estamos bem e temos dinheiro toda a gente é nossa amiga, mas quando estamos sentados num lago de m**** a nadar até ao nariz, raramente alguém entra lá de joelhos e te dá a mão para te tirar dela", recordou.Com uma dívida de mais de meio milhão de euros, Ljubomir Stanisic fez contas à vida e viveu um verdadeiro pesadelo que parecia não ter fim à vista. A luta pela conquista da estrela Michelin, em que investiu milhares em "copos de cristal e toalhas com goma" foram o abismo que o obrigaram a fechar as portas. "Foram dívidas que tive de pagar durante seis ou sete anos, mas saldei tudo", confidenciou.