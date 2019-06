Ljubomir Stanisic "obrigado" a gravar nova edição de reality para a TVI

15:33

Ljubomir Stanisic fica na TVI para conduzir a terceira edição de 'Pesadelo na Cozinha'. A confirmação foi dada pelo próprio durante o programa 'Prova Oral', de Fernado Alvim.

"Estou farto", foi assim que Ljubomir se referiu à nova temporada do reality do quarto canal.



"Tenho contrato assinado, tenho que fazer mais uma série de 10 episódios. Embora não me apeteça fazer, não o faria, mas tenho de o fazer", acrescentou.



O sucesso de Ljubomir Stanisic junto do público é tal que até conseguiu reunir as atenções de outras televisões.



"Há propostas do Daniel Oliveira, da SIC, da RTP, da TVI, de todo o lado, mas a minha vida é a cozinha, não é televisão, por isso não faço de ideia o que vou decidir", completou.





Chef vai apresentar nova edição do reality.