Ljubomir Stanisic prestes a enfrentar justiça acusado de corrupção

14 fev 2021 • 14:46

O juiz Carlos Alexandre marcou o debate instrutório do processo ‘Dupla Face’, no qual Ljubomir Stanisic está acusado de um crime de corrupção ativa e outro de burla, para o próximo dia 23.

O magistrado deferiu o pedido do Ministério Público, juntando ao processo novas provas. De acordo com a acusação, o conhecido chef ofereceu ao agente da PSP Nuno Marino (também arguido do processo) uma garrafa de rum (no valor de 35 euros), sugerindo que o polícia o ajudasse a furar o bloqueio policial na ponte 25 de Abril a 2 de abril de 2020, com o intuito de ir passar um fim de semana a Grândola, durante o primeiro confinamento. Os telefonemas entre Ljubomir Stanisic e o agente Nuno Marino, escutados pela PSP, foram fundamentais na acusação.

Prestes a regressar ao pequeno ecrã com o novo programa da SIC, a versão portuguesa de ‘Hell’s Kitchen’, o jugoslavo de 42 anos prefere não tecer comentários sobre o processo.

Na semana passada, a SIC divulgou o primeiro vídeo do programa de Stanisic. "Todos em sentido! Agora quem dita as regras é o chef Ljubomir Stanisic. Brevemente".

