Ljubomir Stanisic quebra silêncio após ida ao hospital devido a greve fome

Ljubomir Stanisic teve uma quebra de tensão durante o sexto dia em greve de fome, esta quarta-feira, 2 de dezembro, ao cair da noite, devido ao protesto 'Pão e Água', que apela ao Governo mais atenção em relação ao setor da resturação, discotecas e bares, na sequência da pandemia de Covid-19.



O chef foi prontamente assistido pelo INEM junto à Assembleia da República onde decorre o protesto, mas acabou por ser levado para o hospital para receber tratamento médico.



"Muito obrigado pela vossa preocupação. Estou bem. Continuo à porta da Assembleia e no protesto. Neste momento em que entramos no nosso sétimo dia de greve de fome, é o vosso apoio, a solidariedade, a união, que nos alimenta a alma e nos dá forças para avançar. Sim, o corpo pode estar cada vez mais abalado mas a convicção fica mais forte a cada dia que passa."



Cozinheiro estava há seis dias em greve de fome pelo protesto 'Pão é Água'.





Ljubo garantiu que vai continuar nos próximos dias a fazer frente ao Governo.



"Um grupo de empresários, de cidadãos, pode e merece ser ouvido por quem supostamente nos representa, por aqueles que escolhemos para comandar os destinos do nosso país. Um País que se orgulha da sua hospitalidade, da sua solidariedade para com o próximo, mas que ignora as nove pessoas que passam fome à porta do símbolo maior da democracia portuguesa. O mundo está a ver. E não vai esquecer. A luta continua".



O protesto 'Pão e Água' está a ter repercurssão internacional, com vários meios de comunicação estrangeiros a noticiar o acontecimento, que dura há já sete dias.