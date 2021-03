Ljubomir Stanisic recorda drama do vício da droga em novo programa da SIC

Logo no primeiro episódio de ‘Hell’s Kitchen’ a emoção tomou conta de Ljubomir Stanisic.Diogo, de 36 anos, cAgora, diz-se recuperado e com forças para seguir em frente, depois de ter visto no programa da SIC um novo alento. "Tive de fazer tratamentos por causa das drogas. Fiz, tratei-me, já não consumo... Estou aqui para ter uma nova oportunidade de mostrar o que eu valho, vou recuperar a minha vida", confidenciou. Ljubo prontificou-se a "dar-lhe a mão", dando a entender que o iria ajudar no plano profissional.A verdade é que o polémico chef jugoslavo nunca escondeu que as drogas fizeram parte do seu passado.disse o cozinheiro, que revelou que superou o vício das drogas pesadas sozinho, sem recorrer a nenhum internamento ou tratamento médico especializado.Uma força que tentou transmitir também a Diogo Amaral, há dois anos, quando o ator o procurou para pedir ajuda. "Está a fazer um ano que fui acabar com a Jessica, porque ela não merecia estar a levar com uma coisa destas, e fui ter com um amigo meu, irmão de coração, o Ljubomir, e disse-lhe: ‘Preciso que arranjes uma clínica e só posso ir agora’, porque ia estrear um filme cuja estreia não queria falhar. Ele deu-me um enxerto de porrada, a Jessica também me ajudou muito", recordou Diogo Amaral.