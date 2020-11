Ljubomir Stanisic revoltado com novas regras para a restauração: "É preciso tomates"

Os efeitos da crise pandémica sentem-se com intensidade em todos os setores da sociedade. Nesta quarta-feira, dia 4, foram aplicadas novas regras à restauração, mais restritas do que as anteriores. O chef Ljubomir Stanisic usou a rede social Facebook para comentar esta nova fase de "incerteza".

"É preciso tomates, round 2. Novos horários, mais regras, mais incerteza. A partir de amanhã, os restaurantes passam obrigatoriamente a fechar até às 22h30. É mais um soco no estômago." começou por dizer.

Ljubomir Stanisic diz-se preparado e de "mangas arregaçadas" para o que aí vem.

"Nós estamos aqui, de mangas arregaçadas, máscaras postas, prontos a fazer o nosso trabalho."

O chef deixou ainda uma mensagem de força à concorrência. Os restaurantes "precisam que confiem neles e que continuem a visitá-los. Muita coragem, malta da restauração! Estamos juntos."