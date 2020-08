Ljubomir Stanisic sem medo de Cristina Ferreira

Ljubomir Stanisic

15:48

Ljubomir Stanisic já deixou claro que a mudança para a SIC em nada teve a ver com dinheiro, até porque garante que não lhe pagam mais do que na TVI. O polémico chef jugoslavo foi em busca de "novos desafios", mas não só.Sem papas na língua, Ljubomir já tinha deixado claro numa entrevista que não simpatizava com Cristina Ferreira, nem concordava com o destaque que lhe era dado em televisão. "", disse, referindo-se aos valores baixos que diz ter recebido em temporadas anteriores de ‘Pesadelo na Cozinha’.Apesar de não ter mencionado o nome da apresentadora, a sua afirmação foi associada a Cristina Ferreira. O cozinheiro já tinha referido anteriormente que só voltaria a apresentar uma nova temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’ na TVI se ganhasse o mesmo que Cristina.Apesar de Ljubomir garantir que não vai "entrar em guerras", mas sim "trabalhar" na nova estação, a verdade que é que é o grande trunfo da SIC para combater o entretenimento da TVI, agora ao comando de Cristina Ferreira.Ljubomir tinha contrato com a TVI até ao final do ano, mas decidiu rescindi-lo "unilateralmente", surpreendendo a direção do canal.