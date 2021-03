Ljubomir Stanisic sobre novo programa: “Foi uma gigante lufada de vida”

01:30

Vânia Nunes

Com os seus restaurantes fechados devido à pandemia, Ljubomir Stanisic viu no programa ‘Hell’s Kitchen’, que estreia no próximo domingo, na SIC, um alento e uma tábua de salvação. “Foi mais do que uma lufada de ar fresco, foi uma gigante lufada de vida para mim”, começou por revelar na apresentação do formato à imprensa. “Não me sinto bem em estar parado.”