Ljubomir Stanisic sofre derrota inédita contra SIC

Ljubomir Stanisic

‘Pesadelo na Cozinha’ era o último trunfo da TVI para recuperar a liderança ao domingo à noite. Mas, depois de uma estreia arrasadora, o programa conduzido por Ljubomir Stanisic surpreendeu ao perder no passado fim de semana para ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC.O formato apresentado por Diana Chaves foi visto por uma média de 1 064 300 telespectadores e registou 22,2% de share, enquanto o polémico chef foi acompanhado por 1 003 700 pessoas (21,1% de share). Uma vitória renhida, pelo que se prevê uma guerra cada vez mais acesa entre os dois canais.De assinalar que esta foi a primeira vez que ‘Pesadelo na Cozinha’ sofreu uma derrota. Desde a estreia, a 12 de março de 2017, que o programa liderava as audiências no seu horário, com a segunda temporada a registar uma média de quase 1,4 milhões de telespectadores.Recorde-se que o chef jugoslavo só aceitou gravar dez episódios desta temporada, que arrancou a 1 de dezembro, pelos quais recebeu um cachê de 30 mil euros. Em entrevista, Stanisic confessou que se sentia mal pago e que só voltaria ao pequeno ecrã se lhe fosse oferecida uma casa com piscina.