Ljubomir Stanisic troca TVI pela SIC: "Não podia estar mais satisfeito"

Ljubomir Stanisic vai deixar a TVI e é uma das novas contratações da SIC.O famoso chef jugoslavo de 42 anos que conquistou os espectadores ao comando do programa 'Pesadelo na Cozinha', que alcançou um enorme sucesso na estação de Queluz, vai começar a trabalhar no terceiro canal já a partir de setembro.

O cozinheiro deixa assim o formato que sempre foi líder na emissão aos domingo, programa que foi recentemente colocado pelo diretor-geral da TVI, Nuno Santos, a repetir na antena do canal.

"Tenho sido muito feliz na televisão, guardo com muito carinho as memórias, os trabalhos e as pessoas com que trabalhei nos últimos anos, agradecerei para sempre à TVI a oportunidade que me deu, o espaço, a liberdade, a confiança, mas quem me conhece sabe que adoro desafios", começou por dizer Ljubomir em comunicado.



"E este, com a SIC, é um dos grandes. Queremos fazer diferente – e tentar fazer a diferença. Estão na calha novas ideias, novos projetos, que me entusiasmam muito. Gosto de ousadia, de ir mais longe em tudo o que faço na vida. Este novo passo representa tudo isso, por isso não podia estar mais satisfeito com o que aí vem", referiu a agora ex-estrela da TVI.