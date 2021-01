Ljubomir Stanisic: "Vou fazer tudo para ganhar, sem medos"

Ljubomir Stanisic está prestes a regressar à televisão, desta vez na SIC e com a versão portuguesa do 'Hell's Kitchen'.O conhecido chef está preparado para arregaçar as manhãs e vencer a guerra das audiências.", garantiu em entrevista a Júlia Pinheiro.Ljubomir afirmou ainda que mostrará, como sempre, o seu profissionalismo e capacidade de trabalho. "".A data de estreia ainda não foi anunciada, mas deverá acontecer no primeiro trimestre do ano.