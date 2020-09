Ljubomir volta ao ataque e goza com Cristina Ferreira

11:21

Hoje acordei feliz. Carro e cabelo prontos para a festa ("mise" inspirada no trabalho do @nunosouto )".







Recorde-se que os dois nunca mantiveram a melhor relação e durante o tempo em que estava na TVI e Cristina na SIC, o chef chegou a sugerir que a apresentadora era "azeiteira".

Depois deter partilhado uma fotografia em que surge num descapotável e com a legenda "hoje acordei feliz", Ljubomir Stanisic decidiu gozar com a 'rival'.O chef da SIC partilhou uma fotografia num trator, sem qualquer tipo de luxos e escreveu a mesma legenda do que Cristina.