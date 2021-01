Locutora Joana Cruz está a lutar contra um cancro da mama

Aos 41 anos, Joana Cruz recebeu a pior das notícias: o diagnóstico de um cancro da mama. Os próximos cinco meses vão ser de tratamentos para enfrentar a doença. A revelação do problema de saúde foi feita pela própria através das redes sociais. “Comecei por sentir ‘algo’ diferente na palpação e resolvi ir ver o que era.” Seguiram-se dias de incerteza. “Arranjei uma consulta num sítio onde nunca tinha ido. Disseram-me que podia ser um quisto, mas que daqui a seis meses voltaríamos a ver. Não fiquei descansada, nem quis esperar seis meses para ter a certeza. Fui pedir uma segunda opinião. 1 a 0 para a minha intuição”, detalhou acerca do diagnóstico do cancro da mama “agressivo”.









Abalada, a locutora da RFM mantém a esperança de que vai conseguir superar a doença. “Agora, aqui estou pronta para tratar um cancro na mama que se diz agressivo mas ele não sabe com quem se meteu.”

Até ao momento, Joana Cruz mantém-se ativa profissionalmente. Está a apresentar o seu programa de rádio a partir de casa, onde tem recebido inúmeras mensagens de força e ânimo por parte de amigos e admiradores.





Sporting apoia adepta



O Sporting Clube de Portugal acarinhou a sua adepta ferrenha e responsável pelo podcast ‘ADN de Leão’. “Quem tem ADN de Leão está pronto para qualquer batalha. Não estás sozinha, Joana. Estamos contigo”, pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.





Vive drama com enteada



A filha de Alberto Índio, ex-companheiro de Joana Cruz, foi diagnosticada com um cancro no final de 2019. Inês, de 13 anos, enfrentou já várias sessões de quimioterapia e está a melhorar. Diagnóstico da menina coincidiu com final da relação do pai com a radialista.