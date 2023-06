Londres celebra aniversário do Rei Carlos III

Rei Carlos III e a família

01:30

Em Londres, as ruas em redor do Palácio de Buckingham encheram-se este sábado de gente para assistir às comemorações do aniversário do rei Carlos III.









A cerimónia, conhecida como ‘Trooping the Colour’ (ou ‘Cortejo de Aniversário do Rei’) acontece meses antes do aniversário real do monarca, que nasceu a 14 de novembro de 1948. No entanto, manda a tradição celebrar a data durante o mês de junho, de modo a fintar as chuvas e o tempo instável de Inglaterra, que arriscavam estragar toda a festa.

Rodeado pela família, Carlos III estreou-se nesta cerimónia oficial, revisitando o costume de saudar as tropas a cavalo. William e Kate marcaram presença na varanda real com os três filhos.





Para novembro, altura em que o rei completará 75 anos, está prevista uma nova comemoração, mas apenas em ambiente familiar.