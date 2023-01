Look de Kylie Jenner gera onda de críticas

Kylie Jenner surpreendeu meio mundo ao surgir com um vestido preto e uma cabeça de leão ao peito, no desfile da Schiaparelli na Semana de Moda de Paris, em França.Uns gostaram, outros odiaram, e claro que as críticas também não se fizeram esperar. A apresentadora Rita Ferro Rodrigues considerou o look “perturbador”, questionando: “Isto é demasiado mau, Schiaparelli. Além de muito piroso, passa uma mensagem péssima. Qual foi a ideia?”. E acrescentou: “Malta, eu sei que os animais não são reais. (Não faltava mais nada, certo?). O meu ponto não é esse. Mesmo falsos, isto é extremamente perturbador e passa uma mensagem muito errada”.

Ana Garcia Martins (‘Pipoca Mais Doce’) postou uma foto a parodiar a situação, com uma série de peluches pendurados no corpo.