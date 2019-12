Look de Natal da Rainha demora meses a ser escolhido

O outro lado da moeda: a rainha, a cômoda e o guarda-roupa].





A conselheira pessoal da rainha Isabel II, Angela Kelly, revelou que a monarca prepara o visual a usar na noite de Natal cerca deda data especial.Além disso, a mãe do príncipe Carlos, de 93 anos, não repete a mesma cor na roupa em relação aos dois anos anteriores nesta época natalícia.A confidente de Isabel II, que trabalha com o membro da família real inglesa desde 1994, garante que a rainha é muito cuidadosa na hora de escolher o que vestir e desvendou ainda que a mesma opta sempre por ter uma peça brilhante no conjunto final., afirma Angela, no livro intitulado 'Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe' [, confessou ainda Angela Kelly sobre como a rainha gere o guarda-roupa.