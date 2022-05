Look sexy de Cristina Ferreira em noite de gala faz furor Apresentadora elegeu um vestido comprido preto que se destacou pelo decote pronunciado e pela abertura lateral.

Foto: José Ferreira

04 mai 2022 • 01:30

Vânia Nunes

Cristina Ferreira voltou a surpreender com o look escolhido para a gala do ‘Big Brother – Desafio Final’ (TVI), no domingo. A apresentadora elegeu um vestido comprido preto que se destacou pelo decote pronunciado e pela abertura lateral. Para tornar o visual ainda mais sedutor, usou um rabo de cavalo, com longas extensões.



A noite ficou marcada pela expulsão de Débora Neves, com 59% das votações do público. Em risco estavam Gonçalo Quinaz, António Bravo e Francisco Macau, que se mantêm na ‘casa’. Leandro, um dos concorrentes do reality show, teve a oportunidade de fazer a sua ‘curva da vida’ e voltou a referir que foi traído pela mãe do filho, Sury Cunha.

