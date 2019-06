Loucura na final da Liga dos Campeões rende milhões a modelo

01:30

Rute Lourenço

Kinsey Wolanski era um nome desconhecido do público até ao último sábado, altura em que a jovem, de 23 anos, invadiu o campo na final da Liga dos Campeões, em Madrid, e foi notícia em todo o Mundo. Vestida com um body cavado, em que fazia publicidade ao canal de YouTube do namorado, a jovem conseguiu, literalmente, os seus cinco minutos de fama."Faz coisas que te assustem, sai da zona de conforto. Vivo pelos momentos que fazem o meu coração acelerar", escreveu a modelo a justificar a sua invasão de campo.A verdade é que, mais do que um momento de loucura, Kinsey conseguiu que o namorado poupasse – e de que maneira – ao publicitar de forma gratuita o seu canal de YouTube, num jogo em que um espaço de publicidade pode custar 3,5 milhões de euros.Depois de ter sido retirada de campo, a jovem não perdeu o sorriso e diz ter vivido as 24 horas "mais loucas" da sua vida. O seu nome foi tão pesquisado que a sua popularidade nas redes disparou e até foi alvo de um ataque informático.