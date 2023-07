Cristina Ferreira decidiu arriscar e elegeu um ‘look’ ousado para a Festa de Verão da TVI, que se realizou no sábado à noite, no SUD, em Lisboa. Com um vestido preto transparente, em que se destacava a lingerie da mesma cor, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surpreendeu na passadeira vermelha. Para completar o visual, utilizou extensões de cabelo.Leia no Correio da Manhã.