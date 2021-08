Lourenço Ortigão: "Era Incapaz de um golpe”

22 ago 2021 • 14:09

Feliz na SIC, após ter-se mostrado insatisfeito com a nova direção da TVI,não tem papas na língua e, sem nunca referir nomes, acaba por mandar uma indireta a Cristina Ferreira., partilhou, em entrevista ao jornal ‘Nascer do Sol’.Recorde-se que a atual diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo apanhou todos de surpresa quando, há um ano, deixou a SIC, sem aviso prévio e com o contrato ainda em vigor. Dois anos antes já tinha feito o mesmo ao dizer adeus à TVI, onde conduzia o ‘Você na TV’ ao lado de Manuel Luís Goucha, aceitando um convite da concorrência.Lourenço Ortigão segue assim um novo rumo, tranquilo com a decisão, após meses de ponderação., concluiu.