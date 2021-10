Lourenço Ortigão: "As cenas íntimas são um desafio"

Recém-chegado à SIC, Lourenço Ortigão abraçou um novo desafio na terceira temporada da série ‘O Clube’, que estreia a 9 de outubro na OPTO (plataforma de streaming da SIC). Kiko é o nome da nova personagem que interpreta na série que marca a sua estreia na estação. Trata-se de um papel intenso, em que Lourenço surge em cenas escaldantes e de nudez que prometem surpreender o público.Apesar da enorme exposição, o ator encarou o novo desafio com o máximo de descontração. "", disse à Vidas, à margem do evento de apresentação da grelha da SIC, no qual se mostrou familiarizado com os novos colegas.Apesar do teor mais íntimo, Lourenço Ortigão garante que quer ver as cenas com a namorada, Kelly Bailey, que considera um dos seus grandes pilares.A mudança de canal da TVI para a SIC trouxe um novo ânimo à carreira do ator. "", disse o artista, que se mostra radiante com os novos desafios profissionais.Sobre futuros projetos na estação, Lourenço Ortigão, que se tornou num dos rostos exclusivos do canal, prefere manter o suspense e mostra-se disponível para trabalhar no imediato. Além dos trabalhos em televisão, o ator também tem investido no ramo da hotelaria, na sua nova geladaria.