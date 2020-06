Lourenço Ortigão chora morte de jovem doente a quem realizou sonho

Conheci-te a convite da Make a Wish, em Dezembro de 2018. Disseram-me que tinhas o desejo de me conhecer e de ter uma câmara fotográfica. Logo nesse dia, percebi que tinhas uma uma luz especial.



A partir desse momento, tentei acompanhar a tua evolução e passaste a ocupar um lugar só teu no meu coração. Não apenas pela tua condição particular, mas pela empatia genuína que criei no teu olhar.



Durante este tempo lutaste muito, como uma guerreira, e nos últimos dias infelizmente pioraste drasticamente.



Consegui visitar-te uma última vez, no teu último dia em casa, e fui recebido pela tua maravilhosa família como se tivesse nascido e vivido ali. Falámos, ri-mos, senti-me útil por ver-te sorrir e de coração preenchido por te voltar a ver. Prometi levar-te gelado de baunilha. Infelizmente já não fui a tempo.



Merecias o melhor que a vida tem para nos dar. Merecias muito mais vida e muito menos dor. Fazes-me questionar tantas coisa da vida, mas tanto mesmo.

Querida Nidia, voa. Voa e encontra o teu pôr-do-sol, onde não há dor nem sofrimento. Guia o caminho da tua família, que merece toda a força do Mundo, e se te lembrares de mim mantém-te por perto.



Que angústia... Descansa em paz "minha fotógrafa" , obrigado pelo PRIVILÉGIO que foi conhecer-te e fazer-te sorrir. O teu desejo trouxe-me muito mais do que poderias imaginar.



Olha por nós meu anjo"





